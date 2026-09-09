La jueza penal Mariel Suárez resolvió ayer rechazar el pedido del defensor del imputado por el homicidio de Brian Silva, y dispuso la continuidad de la prisión preventiva que cumple, tal como le fuera dictada en la pasada audiencia de control de detención.

Por solicitud de la defensa del imputado en la causa Leonardo Leuquen, se concretó ayer la audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa en su contra en relación al homicidio agravado de Brian Silva, acontecido el pasado 26 de abril de 2026 en el barrio San Cayetano de nuestra ciudad.

El defensor solicitó el arresto domiciliario de su asistido por “problemas de salud”; en tanto que la representante de fiscalía se opuso y requirió que Leuquen continúe privado de su libertad, como se dispusiera en la pasada audiencia de control.

En un primer momento el defensor particular del imputado Gustavo Chocobar solicitó el arresto domiciliario de su asistido por problemas de salud, asma, y como planteo subsidiario para cuidar a un hijo menor también con un problema de salud.

En contraposición la funcionaria de fiscalía Leila Ritta se opuso al pedido de arresto domiciliario del defensor, pero con la documentación que presenta no es suficiente para sostener el pedido de arresto domiciliario. “No hay informe Socioambiental del domicilio donde se pide el arresto domiciliario”. Por todo lo cual la representante de fiscalía solicitó se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado Leuquen como le fuera dictada en el control de detención el pasado 25 de junio, por la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El hecho investigado:

Según relató la fiscal, el hecho ocurrió el 26 de abril de 2026, alrededor de las 17:00 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Rey al 1900, del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Brian Silva, Leonardo Leuquen y un testigo compartían bebidas alcohólicas y consumían estupefacientes cuando se originó una discusión porque Leuquen no encontraba su teléfono celular.

En ese contexto, el imputado habría tomado un revólver calibre .32 que se encontraba sobre la mesa del comedor y, con intención de darle muerte a Silva, efectuó un disparo que impactó en la zona abdominal de la víctima. A raíz del impacto, Silva cayó al piso golpeándose además la cabeza contra un mueble, mientras que Leuquen huyó inmediatamente del lugar.

Posteriormente, el testigo asistió a la víctima y solicitó ayuda. Silva permaneció internado en el Hospital Regional con lesiones en órganos vitales hasta que, el 7 de junio de 2026, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de la herida de arma de fuego sufrida.

La fiscalía calificó provisoriamente el hecho como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, atribuyendo a Leuquen la calidad de “autor”.