Esta iniciativa además de brindar una enseñanza técnica, apunta a fortalecer el perfil productivo de sus asistentes, brindándoles recursos prácticos para crear sus propios proyectos independientes y acceder a nuevas oportunidades laborales.

El Municipio, a través del Centro de Promoción Laboral (CPL), ubicado en el barrio Divina Providencia, dio inicio a un nuevo ciclo de talleres textiles presenciales que se dictan los días lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 horas. Las capacitaciones comenzaron con la propuesta «Vistiendo tu cocina» y continuarán con confección de artículos para el baño y neceseres, sumando en septiembre la elaboración de bolsos materos y mantas playeras.

Al respecto, la directora del CPL, Leila Bayón, destacó el impacto directo de esta iniciativa: «Hacemos estos talleres con el fin de que quienes concurren aprendan y tengan una salida laboral rápida. De cada capacitación sumamos operarias a nuestro staff de producción de ropa de trabajo y apoyamos a muchas mujeres que son sostén de familia para que impulsen sus propios emprendimientos y generen ingresos seguros».

Quienes deseen sumarse a los talleres pueden dirigirse a la sede del CPL, ubicada en Juan Francisco 1463 (zona norte), de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 18:00 horas, comunicarse a través del 2974579752 o seguir las redes Centro Promoción Laboral Textil.