La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco estuvo presente en las jornadas desarrolladas en Bariloche, en el marco del 96° Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. El rector Gustavo Fleitas destacó los debates sobre presupuesto, situación académica, innovación y planificación estratégica del sistema universitario.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco participó en Bariloche del II Congreso Nacional de Innovación Universitaria “Legados, tensiones y transformaciones de la universidad argentina”, desarrollado de manera simultánea con el 96° Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Las jornadas reunieron a representantes de universidades públicas y provinciales de todo el país para debatir sobre los desafíos actuales de la educación superior, sus transformaciones y las políticas necesarias para fortalecer una universidad pública federal, democrática y comprometida con su territorio.

La UNPSJB estuvo representada por el rector Gustavo Fleitas, la vicerrectora Adriana Pajares, el secretario de Extensión Universitaria René Silvera, el secretario de Bienestar Universitario Gastón Morales, la secretaria Académica Daniela Tomelin y el subsecretario de Ciencia y Técnica Marcos Kupczewski, además de integrantes de la comunidad universitaria que participaron como expositores en distintas mesas de trabajo.

Debates sobre el presente y futuro de las universidades

Durante el Plenario del CIN, uno de los principales temas abordados fue la elaboración del presupuesto universitario para el próximo año, que contempla las necesidades planteadas por las universidades y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Temas interesantes en la agenda están, por supuesto, la aprobación del presupuesto que elaboran todas las universidades. El CIN lo eleva tanto al Gobierno Nacional como a cada uno de los legisladores para que conozcan cuáles son las necesidades presupuestarias”, señaló el rector Gustavo Fleitas.

Además, destacó que el debate no estuvo centrado únicamente en la cuestión presupuestaria. “Es importante destacar que hay una coincidencia de todos los rectores y rectoras de analizar la situación académica, qué pasa con nuestros estudiantes, qué pasa con nuestras carreras, qué pasa con el diseño curricular”, expresó.

En este marco, Fleitas valoró especialmente la realización del Congreso de Innovación Universitaria, que permitió ampliar la discusión sobre las transformaciones que atraviesa la educación superior.

Una amplia participación de la UNPSJB en el Congreso

La UNPSJB tuvo una importante participación a través de distintas exposiciones, vinculadas con temas centrales para el presente y futuro de la universidad.

La secretaria Académica Daniela Tomelin presentó trabajos relacionados con las microcredenciales y su vinculación con el mundo del trabajo, las reformas de los planes de estudio y las nuevas trayectorias profesionales en el contexto actual. La agenda del Congreso incluyó estas propuestas dentro de las mesas dedicadas a microcredenciales, gobernanza y transformación institucional.

Por su parte, el subsecretario de Ciencia y Técnica Marcos Kupczewski participó junto a integrantes de la comunidad científica de la Universidad con la presentación “De la regulación de proyectos a la planificación estratégica: política científica en la UNPSJB”, incluida en la mesa sobre políticas científicas, financiamiento y federalización.

También estuvo presente la exrectora Lidia Blanco, con una propuesta centrada en el Programa interinstitucional de cooperación para democratizar el derecho a la formación doctoral de enfermeras y enfermeros, una experiencia vinculada con la cooperación entre instituciones universitarias.

Asimismo, Néstor Llauco participó de la exposición “Procesos de reconocimiento provisorio y acreditación de carreras de grado y posgrado en la UNPSJB”, vinculada a los desafíos de la acreditación y la calidad integral de la educación universitaria.

De esta manera, las intervenciones de la Universidad permitieron poner en común experiencias y perspectivas construidas desde distintos ámbitos de la institución, en diálogo con universidades de todo el país.

Innovación y planificación estratégica

Fleitas también destacó el trabajo desarrollado desde la Comisión de Planeamiento del CIN, donde la UNPSJB ocupa la vicepresidencia.

“Como vicepresidente de la Comisión de Planeamiento hemos trabajado en dos ejes fundamentales”, explicó el rector, y señaló entre ellos la incorporación del sistema de créditos a la planificación estratégica del sistema universitario y el avance de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial.

“Son dos ejes también que decidimos incorporar y que también hoy se trató en el plenario del CIN, entre tantos otros de importancia”, agregó.

Finalmente, Fleitas valoró las jornadas como un espacio necesario para conocer las distintas realidades del sistema universitario. “Están todas las universidades públicas y provinciales del país. Así que es un ámbito muy interesante, fueron varios días de intensas jornadas”, sostuvo.

La participación de la UNPSJB en el Congreso de Innovación Universitaria y en el Plenario del CIN reafirma así su presencia activa en los espacios nacionales de debate y planificación de la educación superior, aportando desde la Patagonia a la construcción colectiva de una universidad pública federal, innovadora y vinculada con las necesidades de su territorio.