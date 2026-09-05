Funcionarios municipales y representantes de los pueblos originarios compartieron un encuentro donde se reivindicó la historia, la cultura y la lucha de las mujeres originarias.

La Secretaría de Género de la Municipalidad conmemoró este sábado el Día Internacional de la Mujer Originaria con un encuentro en la sede de la Dirección de Diversidad, que incluyó historias, canto y un homenaje a las mujeres de los distintos pueblos originarios. La jornada tuvo como eje la figura de Bartolina Sisa, mujer quechua-aymara que luchó por los derechos de los pueblos originarios de Latinoamérica.

En ese marco, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, quien se encuentra temporalmente a cargo de la cartera de Género, remarcó la importancia de participar de la conmemoración. “Nos emociona conocer la historia y la lucha de Bartolina Sisa y de las mujeres originarias. Es muy importante palpar la vida, costumbres e incluso la medicina de los pueblos originarios”, afirmó.

Por su parte, la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor la fecha como una oportunidad para “recordar y visibilizar la lucha de la mujer originaria, pero también las tradiciones y costumbres”, a la vez que destacó la labor de la directora de Pueblos Originarios, Sandra Nahuel, en la reivindicación del pueblo mapuche-tehuelche.

En tanto, la directora general de Diversidad de Género, Daniela Andrade, sostuvo que el Municipio “sigue apostando y trabajando para los sectores más vulnerables” y señaló que “es muy importante reivindicar a la mujer originaria” a través de políticas públicas que promuevan la igualdad y los derechos humanos.

Por último, Sandra Nahuel destacó el sentido de la jornada, al indicar que “hoy es un día de conmemoración y reivindicación de la lucha de las mujeres originarias. Recordamos a Bartolina Sisa, una mujer quechua-aymara que luchó por los derechos humanos de los pueblos originarios de toda Latinoamérica”.