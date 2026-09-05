Hoy a la tarde se llevó acabo la audiencia de control de detención y apertura en relación al homicidio de Jeison Yeraik Díaz, alias “Mantequilla”, que tiene como imputado a Edwin Olguín.

La fiscal Andrea Rubio requirió se declare legal la detención del imputado y se le formalice el hecho en su contra bajo la calificación provisoria de homicidio simple, no solicitando ninguna medida de coerción. Por su parte el defensor no se opuso a la legalidad de la detención de su asistido y destacó “la objetividad de la fiscal en cuanto que puede cambiar la calificación jurídica” a una menor, como de “no pedir medidas de coerción”, solicitando la libertad de su defendido. Para concluir el juez penal resolvió declarar legal la detención, autorizar la formalización del hecho en contra del imputado Edwin Olguín y dispuso su libertad en virtud de la no existencia de peligros procesales.

La fiscal Rubio en un primer momento solicitó se declare legal la detención del imputado Edwin Olguín ya que el pasado 3 de septiembre, personal de la seccional 5ta. recibe un llamado informando que en la calle Barceló, del barrio Pueyrredón solicitaban personal policial por una persona herida con arma de fuego. Llegan y se encuentran con dos personas con heridas de arma de fuego, describió la fiscal.

Solicitando seguidamente se formalice el ilícito acontecido el pasado 3 de septiembre, cuando siendo aproximadamente las 20:30 hs., el imputado Olguín se encontraba en el interior de su domicilio con su pareja y su hijo. Concurre al lugar Jeison Díaz portando un arma de fuego y blandiendo la misma en forma amenazante. Díaz habla por teléfono y Olguín pide auxilio. Entra en lucha, forcejean y se producen tres disparos, uno impacta en la pareja de Olguín y los otros dos en la pierna de la víctima Díaz. Producto de este accionar se produce el deceso de Díaz por shock hipovolémico.

El hecho fue calificado provisoriamente como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Olguín. No descartando que a futuro, con el avance de la investigación, se determine que la calificación pueda variar a exceso en la legítima defensa o legítima defensa. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la muerte violenta de una persona y que existen elementos para tenerlo como probable autor del mismo, pero también hay otros elementos a ser evaluados para una posible exceso o legítima defensa. No existe peligro de fuga, ni de entorpecimiento, por lo cual por el momento no solicitó la fiscal ninguna medida de coerción.

Seguidamente se escuchó la palabra del imputado que accedió voluntariamente a declarar expresando “solo quise proteger a mi familia, no pensé que iba a venir armado y llegar a este extremo”.

Por su parte el defensor particular Alejandro Fuentes no objetó la legalidad de la detención, ni el hecho y su calificación legal. Destacando la objetividad de la fiscal que a futuro el hecho puede encuadrar en legítima defensa o exceso en la legítima defensa y resaltó que no haya solicitado ninguna medida de coerción; por lo cual solicitó la libertad de su defendido una vez concluida la audiencia.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió declarar legal la detención del imputado, autorizó la apertura de la investigación por el hecho y la calificación esgrimidos por la fiscalía, y dando por anoticiado al imputado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Disponiendo para concluir la libertad de Olguín ya que no existe en el caso peligro de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación.