El presidente del Comité de la UCR de Puerto Madryn, Carlos Gabriel Díaz se presentó ayer por la mañana en sede de Tribunales, luego de que se dispusiera su rebeldía y una orden de captura por no haber concurrido a una audiencia estando notificado.

Ante la jueza María Inés Bartels, manifestó que se había «confundido» respecto del día fijado para la audiencia a la que debía asistir.

A partir de su presentación, la Fiscalía solicitó que se dejara sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de captura. La jueza hizo lugar al planteo y ambas medidas quedaron sin efecto.

Durante la jornada también se abordó el pedido de revisión de la suspensión de juicio a prueba, promovido por el querellante autónomo Diego Martinez Zapata, a raíz del incumplimiento de las condiciones impuestas a Díaz.

En particular, se informó que una de las obligaciones asumidas consistía en el pago de cuotas que debían comenzar a abonarse en mayo y que, hasta el momento, no se habría registrado ningún pago. Por este motivo, quedó fijada para el próximo martes 8 de septiembre, a las 9:00, una audiencia de revisión.

En esa audiencia se analizará el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Díaz en el marco de la suspensión de juicio a prueba y se determinará la continuidad de dicho beneficio.