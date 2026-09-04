El operativo de control en un viaje interprovincial entre Salta y Mendoza dejó al descubierto una maniobra delictiva insólita.

Una pasajera transportaba un bulto con numerosos carpinchos de peluche, en cuyo interior se hallaron casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína. El cargamento fue detectado cuando los inspectores percibieron un aroma particular proveniente del equipaje.

La mujer quedó detenida y la droga incautada, mientras la justicia federal investiga su posible participación en una red de tráfico de mayor escala.

El caso refleja la creatividad de los métodos de ocultamiento utilizados por las organizaciones criminales y la importancia de los controles en rutas interprovinciales para frenar el avance del narcotráfico.