El Gobierno nacional estableció un nuevo proceso de fabricación de aires acondicionados para las plantas radicadas en Tierra del Fuego, que deberán adecuar sus líneas de producción en un plazo de 180 días. La normativa entrará en vigencia el 15 de diciembre de 2026.

La medida, formalizada mediante la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, reemplazará las exigencias anteriores del régimen industrial promocional y será condición necesaria para acreditar el origen fueguino de los equipos, lo que permitirá a las compañías mantener los beneficios fiscales asociados a la producción en la provincia.

La propuesta fue impulsada por la Unión Industrial Fueguina y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), y tendrá impacto directo en la industria electrónica, sus proveedores y el empleo vinculado al sector.

Con esta actualización, Tierra del Fuego busca consolidar su rol como polo industrial estratégico, adaptando la producción a nuevas exigencias técnicas y regulatorias.