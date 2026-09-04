El Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino en el conflicto entre los municipios de Esquel y Trevelin por la disposición de residuos sólidos urbanos.

La disputa se originó tras la sanción de la Ordenanza N° 126/2026 en Esquel, que derogó el acuerdo interjurisdiccional vigente desde 2008 y ponía fin a la posibilidad de que Trevelin depositara sus desechos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU).

En su resolución, el máximo tribunal declaró admisible la acción de inconstitucionalidad presentada por Trevelin, pero rechazó la medida cautelar solicitada. Al mismo tiempo, dispuso que Esquel deberá permitir la disposición de residuos en el módulo 2 por seis meses, mientras se sustancia el proceso judicial.

Durante ese período, Trevelin deberá abonar un canon proporcional al volumen de residuos ingresados y también una compensación por la inversión en infraestructura realizada por Esquel. Además, se estableció que los desechos deberán cumplir estrictamente con las condiciones de separación y tratamiento previo exigidas por la normativa ambiental y sanitaria vigente.

El fallo busca preservar el equilibrio ecológico y sanitario de la región cordillerana, evitando que Trevelin quede sin un mecanismo de disposición final y garantizando la continuidad de un servicio público esencial mientras se define la validez constitucional de la ordenanza.