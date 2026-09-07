La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Ministerio de Justicia de la Nación acordaron la implementación de la Diplomatura Universitaria en Práctica Profesional en el Sistema Penal Acusatorio Federal, con el objetivo de fortalecer la formación de quienes se desempeñan o aspiran a trabajar en el ámbito de la justicia penal.

El convenio fue firmado por el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola, junto al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, Matías Manfredi, y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, José Francisco Cruz Schiavone.

La dirección estará a cargo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la codirección de Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La coordinación será responsabilidad de Martín Sabelli y del director nacional de Política Criminal, Ariel García Bordón.

La propuesta tendrá una carga horaria de 132 horas, entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, bajo modalidad híbrida: actividades presenciales, virtuales sincrónicas y asincrónicas, además de un Trabajo Final Integrador oral.

La Diplomatura cuenta con validación institucional y se desarrolla en articulación con el Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que refuerza su alcance federal y su vinculación con las necesidades de formación de los operadores judiciales.

Está dirigida a magistrados, fiscales, defensores, funcionarios y empleados judiciales, abogados, estudiantes universitarios y profesionales de disciplinas afines. Los contenidos abarcarán el sistema procesal penal acusatorio, planificación del caso, litigación oral, medidas cautelares, uso estratégico de la información y la prueba, investigación de delitos federales complejos y aplicación responsable de tecnologías e inteligencia artificial.

Las inscripciones y consultas se realizan a través del correo unpsjb.diplomatura.fcj@gmail.com.