El participante de la temporada 13 de Survivor Greece, Stavros Floros, presentó una demanda millonaria contra los productores del reality luego de perder parte de su pierna izquierda en un accidente ocurrido el 11 de mayo en la isla Saona, República Dominicana.

El joven de 22 años fue alcanzado por la hélice de una embarcación turística mientras practicaba pesca submarina en un descanso de las grabaciones. Según su presentación judicial, la productora AcunMedya no garantizó condiciones de seguridad, ya que la zona estaba frecuentada por barcos y carecía de señalización o medidas preventivas.

Floros fue trasladado a un hospital en Miami, donde permaneció 61 días internado y se sometió a múltiples cirugías. Afirmó que un torniquete improvisado por un pasajero del barco le salvó la vida.

El concursante sostiene que el accidente estuvo directamente vinculado con la organización del programa y exige una compensación superior a 100 millones de dólares por daños y perjuicios.

Pese a la gravedad del hecho, Floros se mostró positivo en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y compartiendo mensajes de fortaleza durante su recuperación. La productora suspendió las grabaciones tras el incidente y reconoció las lesiones sufridas por el participante.