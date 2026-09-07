En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Mesa Intersectorial para el abordaje de la temática del suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly convoca a la comunidad a participar de la IV Feria Intersectorial de Salud Integral (FISI).

La jornada se desarrollará el jueves 10 de septiembre, de 9 a 13 horas, en el Centro Cultural Alfredo Sahdi, ubicado en Inmigrantes Gallegos N° 168.

La FISI es un espacio abierto, gratuito y participativo que busca promover la salud integral, fortalecer redes de cuidado y visibilizar los recursos disponibles en la ciudad. Durante la mañana se realizarán talleres, juegos y deportes, espacios de escucha activa, stands informativos, charlas e intervenciones artísticas.

Participarán instituciones de salud, educación, desarrollo social y organizaciones comunitarias que integran la Mesa Intersectorial. La propuesta está dirigida a estudiantes, familias y vecinos en general, con el objetivo de seguir construyendo estrategias colectivas de prevención y promoción de la salud.

La feria se enmarca en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, y en las actividades del Septiembre Amarillo, impulsadas por las instituciones que forman parte de la Mesa.