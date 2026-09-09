El robo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Municipio, ubicada en Ameghino al 500, se registró durante la tarde del martes mientras el personal realizaba sus tareas habituales.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad internas, dos sujetos ingresaron al edificio, recorrieron las instalaciones y se dirigieron a oficinas en la parte alta, donde sustrajeron pertenencias personales de una empleada municipal, entre ellas una cartera con documentación y efectos personales.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que los sospechosos aprovecharon el movimiento interno para recorrer distintos ambientes y llevarse lo que les interesaba. Gracias al sistema de monitoreo, se pudo identificar a los responsables, quienes ya están bajo investigación policial.

La Municipalidad radicó la denuncia correspondiente y se iniciaron las actuaciones de rigor bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal. Gómez destacó que las cámaras instaladas en los edificios municipales cumplen un rol clave en la prevención y reconstrucción de hechos delictivos, y calificó el episodio como “detestable”, al tratarse de un ataque contra una dependencia que destina recursos a la atención de problemáticas sociales.