La Patagonia Argentina se prepara para recibir un hito cultural. Los próximos viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 19, la Nave Central del Centro Cultural Comodoro Rivadavia será la sede de la Quinta Edición consecutiva del esperado Festival de Blues de Comodoro Rivadavia. El evento, declarado de interés municipal, social, cultural y turístico por el Concejo Deliberante, contará con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Esta quinta edición no es una entrega más. El festival celebra una unión artística e institucional histórica que entrelaza la trayectoria de músicos locales, provinciales y nacionales. Gracias al apoyo fundamental de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Secretaría de Cultura, el encuentro se consolida como una corriente cultural viva que atraviesa generaciones y potencia la difusión de las producciones de nuestra región.

La importancia del evento radica en su capacidad para tejer redes creativas en todo Chubut. Esta alianza colectiva otorga una fortaleza inédita al blues provincial. En un esfuerzo conjunto, artistas de distintas localidades rendirán homenaje al género y a sus variados matices. La propuesta se expande este año hacia una experiencia integral que incluye un paseo de artesanos, propuestas gastronómicas y turísticas donde el Blues es el motivo principal.

Este año, durante el día sábado 5 y domingo 6 se podrá disfrutar de propuestas turísticas como excursiones, paseos náuticos, senderismo, experiencias con el Blues como protagonista.

El despliegue de talentos locales sobre el escenario principal incluirá a la Neuromusic, Puje Jazz, Wok 4, Camaleones Vintage, Tiramisoul, Ruda Funk, Halftime Blues y The Original Blues Company. La hermandad provincial se fortalece sumando la calidad de la Damián Duflós Blues Band (Esquel), Pey Etura y Rudy Murúa (Lago Puelo) y de José María Rearte (Trelew). Desde Buenos Aires, llegará la impactante identidad vocal de Emiliana Duflós, mientras que la Agrupación Alas será la encargada de plasmar la pasión del festival a través de la danza.

El broche de oro y plato fuerte de esta edición simboliza el espíritu de regreso y unión del festival. Se trata del regreso del consagrado artista comodorense Darío Soto, de enorme y exitosa carrera en Buenos Aires. Soto ofrecerá un show único de Jazz, Blues y Soul junto a Juan Manuel Torres, guitarrista de renombre y proyección internacional. Esta cumbre musical reafirma a Comodoro Rivadavia como el faro y polo cultural definitivo para el género en el sur del país.

FESTIVAL SOLIDARIO

Como en anteriores ediciones, el evento tendrá un fin benéfico y solidario para el Voluntariado del Hospital Regional Comodoro Rivadavia

Todos los shows serán con entrada libre y gratuita, solamente solicitamos tu colaboración con el Voluntariado, llevando algún elemento de gran necesidad para el Hospital, como Jabón de Tocador, Papel Higiénico, Máquinas de afeitar descartables, Crema y cepillos de dientes, Shampoo y Crema de enjuague, Jabón Blanco, Toallas y Toallones en desuso ó tela para toallas, Toallitas húmedas, Pañales para Adultos y/ó Niños, Algodón, Leche en Polvo, Óleo Calcáreo, Apósitos post parto.

¡Contamos con vuestro acompañamiento!

La convocatoria

Viernes 4 y sábado 5 de Setiembre de 2026

Horario: 19:30 a 00:40 hs

Lugar: Centro Cultural Comodoro Rivadavia – Nave Central Entrada: Libre y gratuita