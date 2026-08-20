Cristian Mendoza y Fiona Villegas Carlin se convirtieron en los primeros egresados de la carrera de Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Nuevas Tecnologías que se dicta en la sede local de la ENERC. Ambos completaron la formación iniciada en 2022 y marcaron un hito para la institución y la formación audiovisual en la región.

La sede Comodoro Rivadavia de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), institución dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que, a nivel local, funciona bajo la órbita de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, alcanzó un hito histórico con el egreso de los dos primeros técnicos formados íntegramente en la ciudad.

Cristian Mendoza -cuyos trabajos pueden verse en @botellalagua- y Fiona Villegas Carlin -@fiona.blend- se convirtieron en los primeros estudiantes en completar el ciclo de formación técnica iniciado en 2022. Ambos profesionales superaron con éxito todas las instancias de la cursada de la carrera, rindiendo los últimos finales los primeros días de agosto. Cristian, además, se desempeña como auxiliar docente en la sede local de la ENERC brindando asistencia a compañeros como así también a los de Mar Del Plata, Rosario y Jujuy, donde también funciona la Escuela.

Abierta la inscripción para el ciclo 2027

En el marco de este logro, la institución recuerda que hasta el 12 de octubre se encuentra abierta la inscripción para ocupar una de las 12 vacantes disponibles para el ciclo 2027. Entre los requisitos para el ingreso, el postulante debe superar tres instancias de evaluación: un curso virtual con un test escrito en la sede, la realización de una pieza creativa y una entrevista con un tribunal de profesores.

Cada etapa está debidamente diagramada en un cronograma oficial, por lo que se recomienda a las personas interesadas acercarse a la sede local o comunicarse a través de los canales oficiales para más información. Se recuerda que la carrera es de nivel superior, por lo cual se debe contar con título secundario, o constancia de título en trámite, a la hora de presentar la documentación para la inscripción.

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) funciona a partir de un convenio tripartito entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Provincia del Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Contacto

Para más información o consultas, los interesados pueden contactarse al correo electrónico enerccomodoro@campus.enerc.gob.ar, al teléfono 297-4472300 (interno 151) o a través de Instagram, en la cuenta @enerc_comodoro.