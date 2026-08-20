Daniela, esposa de uno de los trabajadores, confirmó que este jueves a las 17 habrá una nueva manifestación pacífica. Reclaman el pago de los haberes adeudados y aseguran que la situación económica ya golpea de lleno a más de 200 familias.

La incertidumbre continúa entre los trabajadores de Patagonia Argentina y sus familias ante la falta de acreditación de los haberes reclamados tras la finalización del servicio de transporte público de la empresa en Comodoro Rivadavia.

Daniela, esposa de uno de los choferes, confirmó en diálogo con ABC Radio, por FM Records, que este jueves a las 17 realizarán una nueva movilización desde la zona de Abásolo y Sarmiento.

“Vamos a seguir con la manifestación pacífica”, señaló y aclaró que la intención es movilizarse dejando una mano liberada para la circulación. “Pedimos disculpas a toda la comunidad, pero es la única forma que tenemos de hacerles saber lo que estamos pasando”, explicó.

La mujer puso especialmente el foco en las consecuencias que la demora salarial está teniendo dentro de los hogares.

“Hay familias detrás de los choferes, hay hijos. Un solo sueldo en la casa no alcanza”, sostuvo. Según relató, entre los trabajadores existen familias que deben afrontar alquileres, cuotas alimentarias y otras obligaciones que se acumulan mientras esperan cobrar.

“Hay más de 200 choferes y detrás de esos choferes están las familias. Nos tenemos que unir porque nos perjudica a todos, como esposas, como hijos”, expresó.

“Los choferes quedaron solos”

Daniela también cuestionó la falta de respuestas y aseguró que, hasta el momento de la entrevista, continuaban sin una solución concreta.

“Los choferes están solos. Los choferes quedaron solos, a la deriva”, manifestó.

Respecto de las medidas que podrían adoptar si el conflicto continúa, señaló que no descartan profundizar el reclamo. Incluso reconoció que se analizó la posibilidad de encadenarse frente al Municipio.

“Llegar hasta esa situación es preocupante, pero todas las posibilidades que se puedan hacer hay que hacerlas. Y si me tengo que encadenar, lo voy a hacer”, afirmó.

La concentración está prevista para las 17 horas de este jueves, mientras trabajadores y familiares continúan a la espera de que los fondos reclamados sean finalmente acreditados.