El artista y psicoanalista comodorense, aunque nació en Rio Gallegos, obtuvo el Premio Nacional a la Trayectoria Artística del 113º Salón Nacional de Artes Visuales.

Junto con Tuñón se premiaron a Diana Aisenberg, Lolo Amengual, Nora Aslan, Jacques Bedel, Catalina Chervin, Edgardo Giménez, Nora Iniesta, Oscar Pintor, Silvia Rivas, Guillermo Rodríguez, Ricardo Roux, Daniel Santoro, Renata Schussheim, María Suardi, y Gabriel Valansi.

Los artistas ganadores fueron seleccionados entre más de un centenar de postulantes por un jurado compuesto por siete destacados miembros: Andrés Duprat, Mariana Marchesi, María Teresa Constantin, Emanuel Díaz Ruiz, Fernando Farina, Claudia Lamas y Cristina Tomsig.

Una obra al Museo Nacional de Bellas Artes

El Premio Nacional a la Trayectoria Artística reconoce a artistas de relevante trayectoria, mayores de 60 años, que hayan contribuido con aportes decisivos al arte de este país. Los artistas ganadores reciben una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas y donan al Estado nacional una obra significativa de su producción. Las obras donadas, de gran valor patrimonial, pasan a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

José Luis Tuñón donó Mitos chicos, 2025. Una Instalación, talla de piedra, relato, 100 x 200 x 200 cm (foto) que fue recientemente exhibida en Rada Tilly.

Este año cuenta con una doble premiación, ya que se reconoce la edición correspondiente a 2024 y la actual de 2026. Así, de manera excepcional, el Jurado ha tenido la misión de reconocer a 16 (dieciséis) artistas vivos, basándose en sus recorridos y aportes decisivos al arte argentino.

“El Salón Nacional de Artes Visuales es una de las instituciones más importantes de nuestra cultura y una referencia para el arte argentino. Reconocer a estos grandes artistas es también reconocer una parte fundamental de nuestra historia y de la identidad cultural de nuestro país. Celebramos que este premio vuelva a poner en valor trayectorias que hicieron y hacen grande al arte argentino, con una mirada federal y el reconocimiento al mérito y la excelencia»., destacó Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación.