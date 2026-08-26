Rubén Rada, apodado entrañablemente como «El Negro Rada», falleció hoy a los 83 años en Montevideo.

Su familia confirmó la noticia tras haber permanecido un mes internado a causa de una neumonía bilateral. El icónico compositor, cantante y percusionista afrouruguayo deja una huella imborrable como el máximo embajador de la fusión del candombe con el rock, el jazz y el pop rioplatense.

Nacido el 16 de julio de 1943 en Montevideo, su carrera de más de seis décadas transformó la música de América Latina. Marcó hitos fundamentales a través de agrupaciones e hitos como: El Kinto, Tótem y Opa.

Rada también brilló como compositor.Entte otras grandes canciones fue autor de: «Las manzanas», «Cha-cha muchacha», «Muriendo de plena», «Mi país» «Malísimo», «Dedos», «Adiós a la rama».

Además de su genialidad instrumental y vocal, brilló en la televisión, el cine y la actuación, recordado gratamente por su carismático papel en la telenovela argentina Gasoleros.