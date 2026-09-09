La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Emanuel Fernández, quien intermedió y articuló el acuerdo entre ambas instituciones. Es la segunda experiencia de estas características que se concreta luego del convenio alcanzado entre el Club Deportivo Portugués y la Asociación Vecinal del barrio Abel Amaya. La ex diputada nacional Ana Clara Romero y Miguel Muñoz, presidente de la JPRO Chubut, también participaron de la firma ya que son junto con Fernández impulsores de esta iniciativa que espera llegar más clubes y barrios de la ciudad.

Comodoro Rugby Club y la Asociación Vecinal del barrio Don Bosco firmaron un convenio marco de colaboración institucional destinado a fortalecer la integración comunitaria y brindar contención a niños, niñas y adolescentes del sector mediante el deporte.

El acuerdo contempla el otorgamiento de 30 becas completas: 15 para la práctica de rugby y otras 15 para hockey. Las personas beneficiarias quedarán exentas del pago de la cuota social y de la actividad deportiva.

La Asociación Vecinal de Don Bosco tendrá a su cargo la evaluación de la situación socioeconómica de los aspirantes y presentará ante el club el listado de postulantes para cada disciplina. Por su parte, el Comodoro Rugby Club pondrá a disposición su infraestructura, sus profesionales y su estructura institucional como herramientas de inclusión, prevención y acompañamiento.

Fernández destacó la importancia de vincular a las entidades deportivas con las organizaciones barriales: “Los clubes cumplen una función social fundamental y tienen la capacidad de transformar la vida de nuestros chicos. Nuestro objetivo es seguir construyendo estos puentes para que las posibilidades de practicar un deporte no dependan de la situación económica de cada familia”.

Además del acceso a las actividades deportivas, el convenio establece un esquema de seguimiento conjunto. Ambas instituciones mantendrán reuniones periódicas cada 90 días para evaluar la continuidad de los beneficiarios y, ante situaciones de desinterés o inasistencias, activar mecanismos de acompañamiento familiar y contención social.

“Esta es la segunda articulación que logramos concretar, después de la experiencia entre el Club Deportivo Portugués y la Vecinal del barrio Abel Amaya. Queremos que este modelo continúe creciendo y pueda replicarse entre más clubes y barrios de la ciudad”, remarcó el legislador provincial.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá renovarse luego de evaluar el impacto del programa de becas y los resultados del trabajo conjunto. También garantiza que, ante una eventual finalización anticipada del acuerdo, los chicos y chicas que estén practicando alguna disciplina puedan completar la temporada o el torneo en curso.

La firma fue encabezada por el presidente del Comodoro Rugby Club, Juan Agustín Yaryura, y la presidenta de la Asociación Vecinal del barrio Don Bosco, Patricia Ethel Mercad.