En Comodoro Rivadavia se realizó una reunión entre Fiscales, Jueces, defensores públicos, jefes policiales y representantes de la Asesoría de Familia, en la que se analizó la crítica situación que se tiene en la ciudad y la provincia para la aplicación efectiva del nuevo Régimen Penal y la baja de imputabilidad a los 14 años.

Tras la misma, el jefe de los fiscales Cristian Olazábal y la jueza penal Mariel Suárez dieron una conferencia de prensa. El fiscal indicó que “la reunión tenia como objetivo establecer criterios uniformes respecto al nuevo régimen penal de menores, ya que no contamos con la infraestructura para mantener a menores de 14 años en situación de detención”.

En el mismo tono dijo que en el encuentro se buscaron «alternativas de actuación rápida y conjunta con los otros organismos teniendo en cuenta que una vez que se activa el sistema de Justicia Penal las medidas de protección se resuelven por los organismos especializados respecto de qué medidas y a cuidado de quién deberán permanecer”.

Olazábal sostuvo que “La ley establece que debe participar personal especializado, pero hoy por hoy no contamos con ese recurso y analizamos cómo aplicar la ley con el personal que tenemos porque hay una norma vigente y estamos obligados a hacerlo”.

“Hubo propuestas de alojamiento como la Comisaría de la Mujer o la Policía Comunitaria, pero los rechazamos porque tenemos una conflictividad familiar muy alta en Comodoro. Desde la Unidad Regional se hizo saber estos menores detenidos no dependen del Ministerio de Seguridad sino de otra órbita del Poder Ejecutivo y se esta estudiado el tema”, detalló.

Asimismo, reveló que “Con el primer caso que tuvimos el juez penal dispuso que se traslade al domicilio y que se celebre la audiencia de control al día siguiente, dependiendo todo de la gravedad del delito. No hemos un aumento de los casos relacionados a menores teniendo casos de bajo nivel de delincuencia y quedaban fuera del sistema”.

Mientras tanto, la jueza Suárez sostuvo que “Cada caso se va analizar y todos los funcionarios estamos recibiendo capacitación, pero con las capacitaciones no alcanza si no tenemos el lugar donde alojar a estos jóvenes. A muchos operadores del personal policial esto los sorprendió y por eso les vamos a transmitir que vamos a colaborar con ellos”.