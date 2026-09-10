La Policía de Chubut investiga el accidente ocurrido la noche del miércoles en el camino Roque González, donde un peatón murió tras ser embestido por un vehículo. El hecho se registró alrededor de las 21 horas, a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso al barrio San Cayetano, con intervención de la Comisaría Sexta.

Según explicó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario mayor Cristian Mulero, el hombre intentó cruzar la ruta y fue impactado por un automóvil que circulaba desde Kilómetro 3 hacia esa zona. La víctima falleció en el lugar y hasta el momento no pudo ser identificada, aunque se estima que tendría entre 65 y 70 años. El sistema AFI arrojó resultados negativos y personal de la División de Investigaciones continúa trabajando para establecer su identidad.

El conductor del vehículo, un hombre de 39 años, viajaba solo y dio negativo en el test de alcoholemia. El automóvil quedó secuestrado mientras avanzan las pericias judiciales. Un testigo presencial aportó datos sobre la mecánica del accidente.

Entre los factores que se analizan figuran la velocidad de circulación, ya que el límite en ese sector urbano es de 40 km/h, y la falta de iluminación y señalización, aspectos que, según Mulero, contribuyeron a la fatalidad. La Fiscalía aún no dispuso medidas contra el conductor y la causa continúa bajo investigación, con la posibilidad de que se evalúe la figura de homicidio culposo.