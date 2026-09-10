La Prefectura Naval Argentina y la Justicia investigan la muerte de un oficial de puente ocurrida en la madrugada de este miércoles a bordo del buque pesquero Argenova IV, dedicado a la captura de langostinos en aguas del Mar Argentino.

Durante la jornada, el oficial había manifestado malestares gastrointestinales y el capitán decidió poner rumbo hacia el puerto de Camarones para que recibiera atención médica. Sin embargo, horas más tarde fue encontrado sin vida, colgando por la borda con una soga alrededor del cuello.

El capitán relató que el tripulante se encontraba en el puente junto a otro marinero, quien se retiró por unos minutos y, al regresar, advirtió que el hombre ya no estaba. Tras una búsqueda en toda la embarcación, se confirmó el fallecimiento.

Si bien una de las hipótesis apunta a un posible suicidio, las autoridades aclararon que las circunstancias aún no están determinadas y que se realizarán las pericias correspondientes para establecer lo ocurrido.