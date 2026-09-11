En el primer debate el acusado fue absuelto, pero el STJ declaró admisible una impugnación extraordinaria de la Fiscalía y ordenó un nuevo juicio. La Defensoría General presentó un recurso extraordinario federal y fue rechazado.

La resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut de no hacer lugar concesión del recurso extraordinario federal presentado por la Defensoría General cerró la etapa provincial en una causa donde el único acusado fue absuelto y tal como lo ordenó hace algunos meses la corte provincial, deberá realizarse un nuevo debate sobre abuso sexual.

En el mes de noviembre del año 2025, la jueza penal de Rawson María Laura Martini resolvió la absolución de un hombre acusado del delito de abuso sexual agravado por ser cometido contra una menor de edad y aprovechando la situación de convivencia, en la modalidad de delito continuado en contexto de violencia de género.

La decisión de la magistrada se basó en la no inclusión de una prueba fundamental –la cámara Gesell con el testimonio de la víctima- en el escrito de acusación y su validación posterior en la etapa intermedia, previo al juicio.

Revocan sentencia absolutoria

Tras la presentación de una impugnación extraordinaria por parte de la fiscalía, el STJ resolvió a fines de mayo de este año declarar admisible la misma, revocar la sentencia absolutoria y remitir las actuaciones a la Oficina Judicial de Rawson para la celebración de un nuevo juicio oral y público.

En su análisis, los Ministros indicaron que “la exclusión de la Cámara Gesell no constituyó una decisión neutra, sino que privó al proceso de su principal fuente de conocimiento directo, condicionando de manera decisiva el resultado absolutorio”.

“La solución adoptada no implica flexibilizar las reglas del proceso acusatorio, sino afirmar que su aplicación debe realizarse de modo compatible con las garantías constitucionales de todas las partes y con los compromisos asumidos por el estado en materia de acceso a la justicia”.

Rechazo al recurso extraordinario federal

Lo resuelto por el STJ motivo la presentación de un recurso extraordinario federal por parte de la Defensoría General; el cual no fue concedido, según lo dispusieron los Ministros de la corte provincial en un reciente fallo unánime de los Ministros Giacomone, Raidan, Bustos, Vivas, Banfi Saavedra y Napolitani.