Un ciudadano del barrio San Cayetano, en calle Bruno Pieragnoli, escuchó ruidos durante la madrugada y al salir constató que su Ford Fiesta color champagne había sido sustraído. El vehículo estaba estacionado con las llaves de ignición colocadas.

De inmediato, el vecino dio aviso a un móvil policial que patrullaba la zona. Tras iniciar un recorrido preventivo, los efectivos localizaron el rodado en inmediaciones del asentamiento Raúl Cercos.

En el interior del auto se hallaba S. J. A., quien estaba sustrayendo diversos elementos. Fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.

El vehículo presentaba daños en el cristal de la puerta del acompañante, el paragolpes delantero y el estéreo. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Sexta y la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut.