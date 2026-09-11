El último parte emitido por Vialidad Nacional este viernes 11 de septiembre a las 8:00 horas confirma que las principales rutas de Chubut permanecen habilitadas, aunque presentan condiciones variables que requieren máxima atención al volante.
- Ruta Nacional 3: Desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, la calzada se encuentra húmeda en varios tramos, con sectores deformados y presencia de baches. Se realizan trabajos de repavimentación y estabilización de banquinas, además de desvíos por obras en Ramón Santos.
- Ruta Nacional 25: Entre Rawson y Tecka, se registran deformaciones, barro en banquinas y desvíos de ripio con velocidad máxima de 40 km/h. En la zona cordillerana se reportan heladas y nieve en sectores, lo que obliga a transitar con extrema precaución.
- Ruta Nacional 26: El tramo Comodoro Rivadavia–Sarmiento y hasta el empalme con la RN 40 se encuentra habilitado, con sectores húmedos y trabajos de mantenimiento.
- Ruta Nacional 40: Desde el límite con Santa Cruz hasta Tecka, la calzada presenta humedad, deformaciones y desvíos con barro entre Facundo y Tamariscos. Se recomienda circular a 60 km/h y respetar señalamiento.
Se advierte la presencia de animales sueltos y fuertes vientos, factores que incrementan el riesgo de accidentes. Las autoridades insisten en respetar la señalización y portar cadenas en zonas de heladas o nevadas.
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