El último parte emitido por Vialidad Nacional este viernes 11 de septiembre a las 8:00 horas confirma que las principales rutas de Chubut permanecen habilitadas, aunque presentan condiciones variables que requieren máxima atención al volante.

Ruta Nacional 3: Desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, la calzada se encuentra húmeda en varios tramos, con sectores deformados y presencia de baches. Se realizan trabajos de repavimentación y estabilización de banquinas, además de desvíos por obras en Ramón Santos.

Desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, la calzada se encuentra húmeda en varios tramos, con sectores deformados y presencia de baches. Se realizan trabajos de repavimentación y estabilización de banquinas, además de desvíos por obras en Ramón Santos. Ruta Nacional 25: Entre Rawson y Tecka, se registran deformaciones, barro en banquinas y desvíos de ripio con velocidad máxima de 40 km/h. En la zona cordillerana se reportan heladas y nieve en sectores, lo que obliga a transitar con extrema precaución.

Entre Rawson y Tecka, se registran deformaciones, barro en banquinas y desvíos de ripio con velocidad máxima de 40 km/h. En la zona cordillerana se reportan heladas y nieve en sectores, lo que obliga a transitar con extrema precaución. Ruta Nacional 26: El tramo Comodoro Rivadavia–Sarmiento y hasta el empalme con la RN 40 se encuentra habilitado, con sectores húmedos y trabajos de mantenimiento.

El tramo Comodoro Rivadavia–Sarmiento y hasta el empalme con la RN 40 se encuentra habilitado, con sectores húmedos y trabajos de mantenimiento. Ruta Nacional 40: Desde el límite con Santa Cruz hasta Tecka, la calzada presenta humedad, deformaciones y desvíos con barro entre Facundo y Tamariscos. Se recomienda circular a 60 km/h y respetar señalamiento.

Se advierte la presencia de animales sueltos y fuertes vientos, factores que incrementan el riesgo de accidentes. Las autoridades insisten en respetar la señalización y portar cadenas en zonas de heladas o nevadas.