El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa económico del Gobierno argentino y afirmó que prevé que el país cumpla con las metas de la próxima revisión, aunque los datos recientes muestran un deterioro de la industria y la construcción, según informó este jueves la prensa local.

«Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía. (…) Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina», dijo en conferencia de prensa la vocera del FMI, Julie Kozack, consignó Infobae.

La funcionaria explicó que el endeudamiento de los hogares argentinos representa alrededor del ocho por ciento del producto interno bruto (PIB), una proporción inferior a la de muchos otros países de América Latina, mientras que los bancos mantienen buenos niveles de capitalización y liquidez y cuentan con provisiones que cubren más de 85 por ciento de su cartera de créditos en mora.

Kozack destacó los resultados alcanzados por Argentina, señalando que «el país ha conseguido dos años consecutivos de superávit fiscal primario por primera vez en 15 años» y «ha logrado reducir la inflación a alrededor del 30 por ciento».

«Se ha retomado el crecimiento, se ha reducido la pobreza, se están recomponiendo las reservas internacionales y, lo que es importante, se ha fortalecido la confianza del mercado», afirmó.

Consultada específicamente por la caída de la actividad industrial y de la construcción, la funcionaria relativizó el impacto de los datos mensuales.

«Si bien es cierto que a veces se observan altibajos en los datos mensuales, nuestro enfoque se centra en la trayectoria general y en las reformas y políticas que respaldarán dicha trayectoria, permitiendo así ampliar el entorno y las oportunidades de crecimiento para Argentina», sostuvo.

Asimismo, anunció que la próxima misión del FMI está prevista para el 21 de septiembre.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos publicados el 8 de agosto, la industria manufacturera cayó cinco por ciento en julio frente a junio y se contrajo 4,9 por ciento interanual.

La construcción, por su parte, registró una retracción interanual de 4,5 por ciento.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado de agosto, realizado por el Banco Central, recortó la previsión de crecimiento del PIB para este año a 2,1 por ciento, frente al 3,5 por ciento que el FMI proyectaba meses atrás. (Sputnik)