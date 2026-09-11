Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó su gira de amistosos por tierras chilenas con una ajustada victoria ante Leones de Quilpué. El conjunto patagónico se impuso por 86-83 en tiempo suplementario, tras igualar 80-80.

En Puerto Aysén, el Verde protagonizó un encuentro parejo y de mucha intensidad. Finalmente, Gimnasia logró sacar la diferencia en el tiempo suplementario y se quedó con el primer amistoso de la gira.

Los dirigidos por Pablo Favarel volverán a medirse ante el elenco chileno, el próximo sábado, desde las 20 horas en el polideportivo 21 de Abril, en el que será el último compromiso de Gimnasia durante su estadía en Chile.

Este viernes, el plantel Mens Sana realizará una clínica deportiva destinada a todos los chicos y chicas de la región de Aysén, en una actividad que busca acercar el básquet y compartir la experiencia del equipo con la comunidad local.

De esta manera, Gimnasia continúa con su puesta a punto para el inicio de La Liga Nacional, el próximo 28 de septiembre.