La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas, conocidas como Las Murciélagas, conquistaron por primera vez la Copa América tras vencer a Brasil 1-0 en San Pablo. El gol del título fue convertido por Yohana Aguilar, en un certamen donde el equipo se mantuvo invicto, con cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra.

En su camino al campeonato, Argentina superó a México (3-0), repitió el resultado frente a Canadá, y volvió a imponerse a Brasil en la fase de grupos por 1-0, antes de sellar la final con idéntico marcador.

El plantel estuvo integrado por Micaela Segovia, Ludmila Bianchi, Guillermina Corrales, Agustina Medina Páez, Florencia Massenzana, Micaela Ortiz, Florencia Rodas, Yohana Aguilar, Elena Quinteros y Gracia Sosa, bajo la conducción técnica de Gonzalo Abbas Hachache y un cuerpo técnico conformado por guías, preparadores físicos y psicólogos.

Con este logro, Las Murciélagas, ya bicampeonas del mundo, inscriben un nuevo capítulo en la historia del deporte argentino, consolidándose como referentes internacionales en el fútbol adaptado.