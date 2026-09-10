En el Mes Mundial del Alzheimer, la Dirección General de Adultos Mayores de Comodoro Rivadavia lanzó un programa de charlas y talleres destinados a promover el diagnóstico precoz y la prevención del deterioro cognitivo. La iniciativa incluye capacitaciones para cuidadores, espacios de apoyo emocional y actividades recreativas para adultos mayores.

La directora del área, Viviana Traversa, destacó que la campaña busca concientizar sobre las demencias y fortalecer la contención de los familiares cuidadores. Según el último censo, el 13,4% de la población local tiene más de 60 años, lo que refuerza la importancia de trabajar en prevención y estimulación cognitiva.

Las actividades se desarrollarán durante todo septiembre en los 12 grupos recreativos y en los Centros de Día San Martín y Papa Francisco, que reúnen a casi 600 adultos mayores. Entre las propuestas figuran la jornada de sensibilización en los grupos, el encuentro de autocuidado para familiares en INECO Patagonia el sábado 12, la Charla Abierta sobre Alzheimer en el Centro Cultural el sábado 19, y un conversatorio virtual sobre envejecimiento el viernes 25.

El ciclo cerrará el sábado 26 con una capacitación en la UNPSJB sobre herramientas para favorecer la autonomía de personas con Alzheimer, a cargo de especialistas en neurología, terapia ocupacional y psicología.