Este domingo 13 de septiembre a las 15:30 horas, el Parque de la Ciudad de Comodoro Rivadavia será escenario del Segundo Encuentro Dorado, una actividad libre y gratuita destinada a familias y amantes de los perros Golden Retriever.

La propuesta busca anticipar el Día de la Primavera con una tarde distinta, pintando la plaza de color dorado gracias a la presencia de decenas de mascotas. En la primera edición participaron más de 75 perros Golden, en un evento que reunió a vecinos locales y visitantes de otras localidades.

Los organizadores solicitaron que los asistentes lleven a sus perros con correa, identificación, agua y bolsas para residuos, además de reposeras y mates para disfrutar de la jornada. Habrá certificados de asistencia, premios al mejor disfraz, a la más coqueta y al más galán, además de sorteos.

El encuentro también tendrá un fin solidario: se invita a colaborar con alimento balanceado para ayudar a Oscar, un jubilado de 72 años que cuida a 30 perros rescatados en el barrio Km 17.