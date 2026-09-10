El pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Morena Rial fue rechazado por el tribunal, manteniendo su actual situación procesal: arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.

El abogado Alejandro Cipolla confirmó que la joven será sometida a nuevas pericias psicológicas, en las que participará como perito de parte el terapeuta Alejandro Laffite, quien acompaña a Morena en su tratamiento. Según el letrado, esta instancia representa “un gran avance en el camino hacia la recuperación de su libertad”.

Morena fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en robos en viviendas de Villa Adelina y Castelar. La defensa había solicitado la condicional argumentando que cumplía con los requisitos legales tras más de ocho meses privada de la libertad, pero el planteo no prosperó.

Cipolla cuestionó públicamente la resolución, señalando que el expediente es tratado con una severidad “desproporcionada” y expresó dudas sobre la imparcialidad del proceso. Mientras tanto, la causa continúa bajo seguimiento judicial y las nuevas pericias serán determinantes para evaluar futuros pedidos de la defensa.