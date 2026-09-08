La reconocida conductora Mirtha Legrand fue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis y estado gripal fuerte, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. La decisión médica fue preventiva, con el objetivo de mantenerla monitoreada y bajo observación.

Su hija, Marcela Tinayre, llevó tranquilidad al público al asegurar que “está todo bajo control” y que la internación se realizó “solo para estar cuidada y controlada”, dado que la diva prefiere ese tipo de atención .

Mientras tanto, su nieta Juana Viale tomó la conducción de La Noche de Mirtha, donde explicó que su abuela “está con gripe y se recupera con sus tecitos y medicamentos”, enviándole un mensaje de cariño al aire .

Fuentes médicas indicaron que Mirtha se encuentra de buen ánimo y en sala común, sin complicaciones respiratorias graves