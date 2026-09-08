La erupción del volcán Anak Krakatoa, ubicado a unos 150 kilómetros de Yakarta, obligó a suspender las operaciones en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y en otras siete terminales de Indonesia.

El fenómeno, iniciado el sábado, generó columnas de ceniza y lava que alcanzaron el espacio aéreo, provocando la cancelación y retraso de unos 2.300 vuelos, con un impacto directo sobre 270.000 pasajeros.

El gestor aeroportuario Angkasa Pura confirmó que al menos cuatro aeropuertos prolongaron el cierre hasta las 18:00 del lunes, mientras que solo uno de los ocho afectados logró restablecer operaciones.

La agencia nacional de geología advirtió que la probabilidad de nuevas erupciones sigue siendo elevada, y el ministro de Transporte señaló que las condiciones meteorológicas cambiantes dificultan la normalización del servicio.

El Anak Krakatoa tiene antecedentes devastadores: en 2018, un derrumbe parcial del volcán provocó un tsunami que dejó 429 muertos y miles de evacuados