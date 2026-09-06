El uso de bots para influir artificialmente en la opinión pública y, por consecuencia, en el resultado de una elección, un hecho que se está dando en distintos lugares del mundo, incluido Chile, es una conducta que debe ser sancionada con cárcel, afirmó en conversación con la Agencia Sputnik el diputado del Frente Amplio (izquierda), Jaime Bassa.

«El uso de granjas de bots para manipular elecciones debe ser tipificado como delito, debido a que el ecosistema de flujos y canales de deliberación democrática se ha visto impactado por la vertiginosa masificación de este tipo de herramientas en redes sociales, siendo capaces de crear la existencia de tendencias de opinión artificiales», señaló el parlamentario a la agencia.

Bassa presentó esta semana un proyecto de ley que tipifica como delito la organización, administración, financiamiento o contratación de bots -programas informáticos automatizados diseñados para realizar tareas repetitivas en internet- destinados a manipular la opinión pública o intervenir en procesos electorales.

La iniciativa tiene lugar en medio de la polémica internacional que involucra al consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien ha sido vinculado a operaciones con granjas de bots en Chile y otros países de la región para influir en procesos políticos.

El caso reactivó en Chile el debate sobre el eventual uso de redes automatizadas para intervenir en procesos electorales, y surgieron múltiples sospechas de líderes de oposición sobre la posibilidad de que Cerimedo pudiera haber influido en los últimos procesos constitucionales en el país e incluso en la elección presidencial de 2025 en la que resultó electo José Antonio Kast.

«Si bien la participación de Cerimedo en la última elección no ha sido determinada mediante un procedimiento de investigación, creemos que el presidente Kast sabía de la existencia de estos bots, pues ironizó sobre ello en reiteradas ocasiones durante la campaña presidencial», aseguró Bassa.

El diputado sostuvo que se han conocido «testimonios y declaraciones del propio Fernando Cerimedo que dan cuenta de su participación directa al menos en el plebiscito de salida del proceso constituyente de la Convención Constitucional».

«Esto supone un efecto lesivo sobre la dimensión deliberativa de la sociedad, pues es posible afirmar que estos bots condicionan, orientan o tal vez determinan las condiciones de formación de opinión pública con su correlativo impacto en la expresión de la soberanía en los ejercicios electorales», afirmó.

Bassa reconoció que, actualmente, es complejo rastrear con precisión el origen y funcionamiento de los bots en internet.

«Esto es algo nuevo, no existe un mecanismo para precaver las distorsiones sobre la opinión pública, de modo que esta ley constituye el primer paso en cuanto supone tomar una posición de rechazo al uso de estas herramientas que desfiguran el funcionamiento de la democracia».

En particular, la iniciativa establece una pena de presidio que va desde los 541 días a 5 años, más una multa, para quienes organicen, usen o financien este tipo de operaciones, añadiendo como agravantes al delito si existe algún tipo de remuneración por ejecutarlo, o si se realiza con la finalidad de dañar la honra o la dignidad de una persona. (Sputnik)