El Gobernador inauguró la nueva oficina del Registro Civil, entregó las llaves de su primera vivienda a dos nuevas familias y encabezó la apertura de una Casa Refugio para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. Además, firmó convenios para pavimentación, viviendas, extensión de la red de gas, puesta en valor del Museo Histórico y fortalecimiento de instituciones locales. “Estamos poniendo el eje en los servicios con obras fundamentales que, para muchos, no son redituables electoralmente, pero para nosotros son las más necesarias”, aseguró.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado el acto oficial por el 73° aniversario de El Hoyo, desarrollado en el predio deportivo de la localidad.

En el marco de la celebración, el mandatario inauguró la nueva oficina del Registro Civil local; entregó las llaves de su primera vivienda a dos familias de la comunidad; y encabezó la apertura de la Casa Refugio, destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Asimismo, y en el marco del Plan Galina, Torres firmó convenios para la construcción de viviendas, la pavimentación de arterias, la extensión de la red de gas, la puesta en valor del Museo Histórico y el fortalecimiento de la actividad turística, cultural y laboral de la localidad.