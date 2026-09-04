El Ejército de Nepal confirmó el rescate de dos trabajadores que permanecían atrapados desde hacía diez días en la central hidroeléctrica Trishuli 3A, afectada por las inundaciones del 26 de agosto. Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay Sah, capataz mecánico, y Kabir Maharjan, supervisor mecánico.

El operativo se realizó a unos 170 metros del ingreso al túnel, luego de que los equipos escucharan voces humanas y lograran establecer contacto con personas en el interior. Sah fue el primero en ser evacuado y poco después los rescatistas consiguieron sacar a Maharjan.

El hallazgo renovó las expectativas de encontrar más sobrevivientes, ya que se estima que 42 trabajadores podrían haber quedado atrapados en las instalaciones, aunque el número exacto aún no está confirmado.

Tras el rescate, Sah relató que perdió la oportunidad de escapar porque se quedó alertando a sus compañeros: “Mi responsabilidad era salvar la vida de todos”, aseguró. Durante los días bajo tierra sobrevivió rezando y comunicándose a los gritos con otras personas.

Las autoridades mantienen abierto el operativo, con la esperanza de hallar más personas con vida entre los escombros y túneles afectados.