El último reporte de las Fuerzas Armadas de Bolivia emitido este domingo contabiliza seis muertos y 11 desaparecidos, tras el rescate de cuatro cuerpos sin vida entre los escombros del cuartel militar Bolívar, ubicado en el municipio de Viacha, departamento de La Paz, donde ocurrieron dos explosiones que en el acto mataron a los dos primeros militares.

«Suman seis las personas fallecidas en Viacha; tres soldados fueron identificados y tres permanecen en proceso de identificación», indica el informe oficial del Ministerio de Defensa.

Dos potentes explosiones se registraron el viernes 4 de septiembre, en un depósito de pólvora negra de material de pirotecnia, provocando pánico entre las familias que residían en inmediaciones del cuartel militar Bolívar.

«Cuatro personas fallecidas fueron halladas durante las últimas 24 horas. Paralelamente, continúan las labores de identificación de las tres personas recuperadas que aún no han sido identificadas. Mientras se concluye ese trabajo, por el momento, se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas», detalló el ente.

De acuerdo con el Gobierno boliviano, las detonaciones fueron a raíz de pólvora negra de material pirotécnico y boosters (explosivo multiplicador) almacenados en el recinto militar, en Viacha. (Sputnik)