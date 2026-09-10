Desde el 8 de septiembre de 2026, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que tengan Android 6 o versiones posteriores, según informó la plataforma en su página de soporte. La medida responde a la necesidad de mantener actualizados los sistemas operativos y garantizar funciones avanzadas como el asistente Meta AI.

La empresa explicó que revisa periódicamente los sistemas admitidos y notifica a los usuarios antes de retirar el soporte, recordándoles que deben actualizar el sistema operativo. En el caso de iPhone, a partir del 30 de noviembre de 2026 solo se admitirán equipos con iOS 15.5 o superior.

Entre las nuevas funciones que incorpora WhatsApp se destacan las encuestas con cierre programado, la posibilidad de mencionar a todos los integrantes de un grupo con @todos, la creación de grupos derivados y herramientas para coordinar actividades como recordatorios de eventos y etiquetas de miembros.

Los usuarios cuyos dispositivos no puedan actualizarse deberán optar por un equipo compatible para seguir utilizando la aplicación.