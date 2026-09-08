Apple se prepara para el evento “Surprise and Shine” del 9 de septiembre, donde el nuevo CEO John Ternus presentará los últimos modelos de iPhone y Apple Watch, dando inicio a una etapa de innovación que se extenderá hasta 2027 y más allá.

Entre las novedades más destacadas figura el iPhone Ultra plegable, con pantalla interior amplia, chip A20 Pro y bisagra avanzada, cuyo precio superará los 2.000 dólares. También llegarán los iPhone 18 Pro y Pro Max, con mejoras internas en batería y cámaras.

El Apple Watch Series 12 incorporará carcasas de cerámica y nuevas funciones de salud, mientras que los AirPods 5 ofrecerán versiones con cancelación de ruido. Además, se renovarán el Apple TV, el HomePod mini y el iPad mini, que por primera vez tendrá pantalla OLED.

La compañía también trabaja en MacBook con pantalla táctil y OLED, un centro de control para el hogar inteligente con pantalla y reconocimiento facial, y futuros dispositivos como AirPods con cámaras, lentes inteligentes y un iPad plegable.

Con esta estrategia, Apple busca consolidar una nueva era de productos que transformen tanto la experiencia móvil como el ecosistema del hogar inteligente.