Este 8 de septiembre reúne tres efemérides de gran significado para la Argentina y la región.

🔹 Día de la Amistad Argentino‑Peruana La fecha celebra el vínculo histórico entre ambos países, nacido del encuentro entre José de San Martín y Simón Bolívar durante las luchas por la independencia. Es un homenaje a la hermandad latinoamericana, la cooperación cultural y el respeto mutuo entre pueblos que comparten raíces y valores.

🔹 Día del Agricultor y Productor Agropecuario Reconoce el esfuerzo de quienes trabajan la tierra y sostienen la producción nacional. Desde los pequeños productores hasta las grandes cooperativas, el sector agropecuario es clave para el desarrollo económico y alimentario del país.

🔹 Día Internacional de la Alfabetización Proclamado por la UNESCO, busca promover el acceso universal a la lectura y la escritura como herramientas de inclusión y progreso. En Argentina, especialistas destacan la necesidad de fortalecer la enseñanza básica y garantizar que todos los niños puedan leer y escribir al finalizar el primer grado.