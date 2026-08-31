El 31 de agosto de 1905 se sancionó la Ley 4661 de descanso dominical, considerada la primera ley obrera de la Argentina. Impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, la norma entró en vigencia el 16 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires y luego fue replicada en distintas provincias.

La iniciativa se basó en el “Código de Trabajo” elaborado por el político y educador riojano Joaquín Víctor González, y se convirtió en el puntapié para otras leyes laborales como la de trabajo de mujeres y niños, y la de accidentes en el trabajo (Ley 9688 y 9148). Estas medidas buscaban ordenar los problemas sociales de la época, reglamentar salarios, limitar el trabajo de menores y sentar las bases de la futura Junta Nacional de Trabajo, antecedente del Ministerio de Trabajo.

Ese mismo año, la Fragata ARA Presidente Sarmiento realizó su primer viaje de instrucción bajo el mando del Capitán de Fragata Onofre Betbeder. Fue el más extenso de su historia: recorrió 48.500 millas náuticas en un período de 21 meses y 10 días, amarrando en 71 puertos alrededor del mundo. Se convirtió en el primer buque escuela moderno de la República Argentina, símbolo de formación y proyección internacional.