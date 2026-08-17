Cada 17 de agosto, el país rinde homenaje a José de San Martín, considerado el Padre de la Patria y uno de los principales líderes de la independencia sudamericana. Su figura trasciende las fronteras argentinas, ya que fue clave en la liberación de Chile y Perú, consolidando un proyecto continental de emancipación.

Se realizan actos conmemorativos que recuerdan su legado, destacando valores como la disciplina, la visión estratégica y el compromiso con la libertad de los pueblos. La fecha invita a reflexionar sobre la vigencia de sus ideales y el impacto de su obra en la construcción de la identidad nacional.

San Martín falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia, en 1850, pero su memoria permanece viva en monumentos, plazas y en la historia de cada argentino que reconoce en él un símbolo de unidad y soberanía.