Un incendio se desató este lunes 17 de agosto alrededor de las 6:55 horas en una vivienda ubicada en la calle Pasandú, barrio Laprida de Comodoro Rivadavia.

Al llegar al lugar, personal policial constató el fuego y solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente en el interior de la casa.

En el operativo se confirmó el fallecimiento de una persona mayor de edad y de su mascota. Las causas del incendio y las circunstancias del deceso serán determinadas por las pericias correspondientes.

La información oficial aún se encuentra en desarrollo, mientras las autoridades continúan con las tareas de investigación y prevención en la zona.