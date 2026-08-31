Una mujer de 67 años protagonizó un vuelco este domingo por la tarde en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 3 y 26, en el sector de ingreso a la cancha de La Mata, frente a la rotonda que conecta ambas vías.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:50, cuando el Chevrolet Corsa que conducía perdió el control y terminó volcado sobre la calzada. Personal policial constató daños visibles en el paragolpes delantero y en uno de los guardabarros del vehículo.

Una médica asistió a la conductora y determinó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado. La documentación del rodado se encontraba vigente y en regla.

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas, aunque se presume que las condiciones del terreno y el viento pudieron influir en la maniobra. La mujer solicitó una grúa de su aseguradora para retirar el automóvil y permaneció acompañada por una persona de su confianza.