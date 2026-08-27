Cada 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radiodifusión, establecido en 1970 al cumplirse 50 años de la histórica transmisión que dio inicio a la radio en el país.

El hito ocurrió en 1920, cuando Enrique Telémaco Susini, junto a Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, logró completar la emisión de un programa radial desde las terrazas del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Aquella jornada se transmitió la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por Sara César y Aldo Rossi Morelli, marcando el nacimiento de un medio que transformaría la comunicación y la cultura nacional.

La efeméride rinde homenaje a todos los trabajadores de la radio, quienes con su voz, arte e impronta acompañan a los oyentes y llenan de sonido los cielos del país.