La ciudad de Rada Tilly formó parte del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes Urban Cities 2026, realizado en Buenos Aires, donde más de 300 municipios del país compartieron experiencias y estrategias sobre innovación tecnológica aplicada al desarrollo urbano.

La intendente Mariel Peralta representó a la localidad en el evento, que reunió a más de 50 especialistas del ámbito público y privado. Durante dos jornadas se abordaron temas clave como inteligencia artificial en la gestión pública, movilidad e infraestructura urbana, eficiencia energética y sostenibilidad, ciberseguridad y protección de datos, y formación de talento para gobiernos locales.

“El perfil federal de Urban Cities nos permitió a los intendentes presentes poner en común desafíos y pensar cómo resolver de manera más eficiente las demandas cotidianas de los vecinos”, destacó Peralta.

La participación de Rada Tilly permitió intercambiar herramientas, conocer experiencias y fortalecer vínculos con otros gobiernos locales, universidades y empresas vinculadas al desarrollo urbano inteligente.

El congreso consolidó un espacio de cooperación interjurisdiccional y articulación público-privada, reafirmando el compromiso de los municipios con la transformación digital y la innovación sostenible como ejes del futuro urbano.