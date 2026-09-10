Jorge Espíndola, secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, rescató a ABC Radio por FM Records las jornadas de prevención al suicidio y la tarea que se realiza en la ciudad sobre la temática.

“Se cumplió una nueva jornada de la Feria de Salud Integral con la Mesa Intersectorial de Suicidio que viene funcionando desde 2022 tratando esta situación tan complicada que viene en crecimiento y nos esta afectando muchísimo”.

Manifestó que “Hay mucha demanda de participación con jóvenes que llegan de las escuelas y que reclaman espacios donde poder charlar sobre situaciones de la vida diaria que muchas desencadenan no poder resolverlas y tener pensamientos suicidas”, para luego agregar que “Vamos a tener que hablar con Educación para poder tratar el tema curricularmente más allá de seguir trabajando en el área de Deporte, Cultura y con las distintas religiones que intervienen en los barrios y la Mesa Intersectorial es una de las principales herramientas para que todos los esfuerzos sirvan para disminuir estas situaciones”.

Espíndola sostuvo que “Hay que tratar de brindar información y herramientas para que cualquier vecino pueda hacer la primera escucha frente a una situación de estas características para así tenderle una mano aconsejándole dónde puede ir y con que instituciones se puede apoyar, por ejemplo nosotros tenemos todos los Centros de Salud habilitados de 8 a 15 horas”.

“Desde el cambio en la política nacional sobre la salud pública nos afectó mucho en el Municipio y Provincia, por eso es necesario plantear que la salud pública en Comodoro Rivadavia es responsabilidad de provincia más allá que tengamos una Secretaria en la ciudad, pero necesitamos el aporte para que se atienda a la población”, agregó.

Para el funcionario municipal, “Más allá de atender la enfermedad, necesitamos prevenir mucho porque si no en el futuro vamos a necesitar más profesionales e insumos que nos vamos a poder tener para asistir. Necesitamos prevenir para que la urgencia no nos supere en el futuro”.

“Además tenemos que tener en cuenta la gran problemática de adicciones que se vienen dando en crecimiento, pero debemos tener en cuenta que estamos en una situación crítica que ha crecido mucho en Comodoro y estamos viendo como contrala para que no avance en el futuro”, concluyó.