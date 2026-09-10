La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de Comodoro Rivadavia organiza un Taller de Cocina Saludable este sábado 12 de septiembre a las 15:30 horas en el CPB San Martín (Las Violetas 990, barrio San Martín).

La jornada incluirá una charla sobre alimentación antiinflamatoria a cargo de la nutricionista Fernanda Guzmán, quien responderá consultas y ofrecerá asesoramiento personalizado. La propuesta busca promover hábitos alimenticios que favorezcan la salud y el bienestar de la comunidad.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse de manera presencial en el CPB o al teléfono 4470200.