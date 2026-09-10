El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este jueves el acto de apertura de sobres para la construcción de la Autovía sobre la Ruta Nacional N.º 25, en el tramo que conecta Rawson con Trelew. La obra, priorizada por el Estado Provincial e incluida en el Plan Galina, duplicará la calzada actual a lo largo de 15 kilómetros y fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo turístico y productivo de toda la región.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno y contó con la participación de los intendentes de Rawson, Damián Biss, y de Trelew, Gerardo Merino; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; legisladores y funcionarios provinciales; autoridades municipales y concejales; equipos técnicos y representantes de empresas oferentes.

La licitación, anunciada por el propio gobernador tras el acuerdo de compensación de deuda alcanzado con el Gobierno Nacional, contempla un plazo de ejecución de 24 meses corridos. Se trata de una obra estratégica que permitirá mejorar la seguridad vial, la fluidez del tránsito y la conectividad entre ambas ciudades, en un tramo que concentra diariamente una alta circulación vehicular.

Desendeudamiento volcado al desarrollo

“Hoy es un día en el que no vamos a anunciar ni a firmar: vamos a mostrar lo que se hizo, los resultados y a garantizar que vamos a seguir por el mismo camino”, expresó Torres ante un colmado Salón de los Constituyentes.

El titular del Ejecutivo se refirió al escenario provincial al inicio de su gestión y señaló que “pasamos de asumir en un momento en el que no sabíamos si íbamos a poder pagar los sueldos y los aguinaldos, a estar hoy sin deberle un solo peso al Gobierno Nacional, en una provincia que históricamente venía desistiendo de juicios millonarios para quedar bien con los gobiernos de turno”.

El gobernador recordó que, “cuando nos tocó decidir entre hacernos los distraídos o dar una pelea justa, más allá del costo político que podía generar”, la actual administración entendió que “era hora de ponerse espalda con espalda”. Esa decisión, sostuvo, derivó “en algo mucho más importante: un convenio de compensación de deuda que hoy es un caso de éxito en toda la Argentina”.

El acuerdo alcanzado con Nación permitió que “el esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut sea volcado en desarrollo, infraestructura, obra pública y vial”, enfatizó el gobernador. Asimismo, precisó que “los 360 millones de dólares de desendeudamiento logrados en esta provincia nos permitieron salir de la clandestinidad financiera”.

Seguridad vial y fluidez vehicular

A su turno, el intendente de Rawson, Damián Biss, destacó que la apertura de la licitación es “muy significativa para toda la región, sobre todo para dos ciudades muy importantes del Valle Inferior”.

“Esta obra, de la que se viene hablando hace mucho tiempo, viene a resolver temas muy importantes como la seguridad vial y la fluidez vehicular en horarios pico. Se necesitaba una obra de este tipo para mejorar el tránsito y cuidar a quienes la transitan”, sostuvo.

Biss detalló que “más allá de la conectividad, tenemos un puerto que es realmente muy productivo en épocas de verano, además de una actividad logística que requiere mayor fluidez en la circulación”. “Estamos muy contentos de que esta obra se haya anunciado después de tanto tiempo y que pueda ejecutarse”, concluyó.

Mano de obra y desarrollo regional

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, puso en valor “la ingeniería y la inteligencia del Gobierno Provincial, que pudo transformar deuda en obra pública”.

“Se pudo llevar adelante y terminar la doble vía Trelew-Puerto Madryn, y hoy ya se ven los trabajos que finalizan en el acceso norte a nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, celebró el inicio de “una obra central para Trelew y para la capital de Chubut, que necesita esta vía por la producción, la pesca, la cantidad de personas que la transitan y el turismo de la región”.

Merino subrayó la importancia de una infraestructura vial que “va a generar mano de obra y a potenciar el desarrollo de toda la zona”.