La obra, ejecutada con fondos propios municipales, garantiza nuevas conexiones domiciliarias para las manzanas 115 a 119 del barrio.

En un acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dejó formalmente inaugurada la obra de ampliación de la red de gas natural para las manzanas 115 a 119 del barrio Cordón Forestal. La infraestructura contempla 77 nuevas conexiones domiciliarias ejecutadas íntegramente con fondos propios municipales, garantizando una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos del sector.

La ceremonia contó con la presencia del concejal Ariel Montenegro; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, junto a miembros de la comisión del gremio; autoridades del gabinete municipal; y representantes de la comisión de vecinos del barrio Cordón Forestal.

Durante la inauguración, el intendente destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible la obra y reafirmó el compromiso de la gestión con la infraestructura esencial: «Priorizamos la respuesta a las demandas históricas de los barrios. Estos proyectos se financian con recursos de todos los comodorenses», señaló Macharashvili.

Asimismo, anticipó que el Municipio trabaja en programas de asistencia y acuerdos articulados con la empresa Camuzzi y la SCPL para facilitar el acceso a la red interna a aquellas familias que no cuentan con los recursos económicos para concretar la conexión final.

En ese orden, Ostoich subrayó el valor técnico y humano de la obra, al reconocer el desempeño del equipo municipal liderado en territorio por Clarisa Méndez y la labor de los trabajadores de la UOCRA. A la vez destacó que «el acceso al gas natural devuelve la dignidad a las familias y transforma la realidad cotidiana en una ciudad marcada por su clima riguroso».

A su turno, el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, ponderó el impacto de la obra y el cumplimiento de las metas asumidas: «Es una promesa cumplida más. Son 77 servicios domiciliarios para familias a las que les cambia la calidad de vida de acá en adelante. Es muy difícil vivir en esta ciudad sin gas, con el frío y el viento. Esto les da dignidad a nuestros vecinos, mejora la calidad de vida de nuestros chicos y su futuro. Othar volvió a cumplir con una promesa que había hecho en el barrio».

Por su parte, María Paredes, integrante de la Comisión de Vecinos, manifestó su gratitud hacia las autoridades municipales: «Agradecemos de todo corazón y ojalá se puedan seguir haciendo proyectos que beneficien a la gente que tanto lo necesita».

En tanto, Melisa Verasay expresó con profunda emoción la alegría de los integrantes del sector ante el logro alcanzado: «Estamos muy orgullosos, felices y contentos. Esta obra fue esperada por muchos años y hoy, en nombre de todos mis vecinos, quiero agradecerle al señor intendente por habernos escuchado, por hacer posible este logro y haber cumplido con esta obra tan esperada y necesitada por nuestras familias y nuestros hijos».

Asimismo, destacó el trabajo articulado y el acompañamiento constante: «Queremos agradecerle a toda la gestión y al sector de Infraestructura por habernos acompañado durante todos estos años, a todos los vecinos y a nuestras familias. Esto es algo muy importante para nosotros porque hemos sufrido muchos años, pero hoy estamos sumamente contentos y lloramos de alegría. Esto nos cambia la vida a partir de hoy, así que estamos eternamente agradecidos».

Los vecinos interesados en acceder a los programas de asistencia para la conexión interna pueden consultar en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.